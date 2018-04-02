خبراء: التوتر النفسي يسبب البدانة

برلين(صدى):

أكدت الجمعية الألمانية للتغذية على أن التوتر النفسي لا يؤدي إلى اضطرابات النوم والمشاكل الجلدية واضطرابات الخوف والقلق والاكتئاب فحسب، بل يمهد الطريق أيضاً للبدانة.

وأوضحت أن التوتر النفسي يؤدي إلى إفراز هرمون التوتر ” الكورتيزول ” ، الذي يتسبب في إبطاء عملية الأيض التمثيل الغذائي ويؤثر بالسلب على عملية حرق الدهون.

كما يؤدي هرمون التوتر ” الكورتيزول ” إلى ما يعرف ” بالأكل العاطفي ” ، حيث إنه يفتح الشهية لتناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

تنصح الجمعية بمحاربة التوتر النفسي من خلال ممارسة الرياضة، حيث تسهم الأنشطة الحركية في خفض مستوى هرمون الكورتيزول المرتفع.