  • الأحد 1

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. مداهمة محل يسوق لمنتجاته المخالفة عبر سناب شات

بالفيديو.. مداهمة محل يسوق لمنتجاته المخالفة عبر سناب شات

بالفيديو.. مداهمة محل يسوق لمنتجاته المخالفة عبر سناب شات
عادل الحربي (صدى):

داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة ، محل تجاري بالرياض ، يبيع ويسوق منتحاته المقلدة عبر إحدى المعلنات على تطبيق ” سناب شات ” .

وضبط الفرق الرقابية ، أكثر من 5000 منتج مخالف ، كما استدعت صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه وبحق المعلنة ، وذلك تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة .


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *