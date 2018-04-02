بالفيديو.. مداهمة محل يسوق لمنتجاته المخالفة عبر سناب شات

عادل الحربي (صدى):

داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة ، محل تجاري بالرياض ، يبيع ويسوق منتحاته المقلدة عبر إحدى المعلنات على تطبيق ” سناب شات ” .

وضبط الفرق الرقابية ، أكثر من 5000 منتج مخالف ، كما استدعت صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه وبحق المعلنة ، وذلك تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة .