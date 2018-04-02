بالفيديو.. مداهمة محل يسوق لمنتجاته المخالفة عبر سناب شات
داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة ، محل تجاري بالرياض ، يبيع ويسوق منتحاته المقلدة عبر إحدى المعلنات على تطبيق ” سناب شات ” .
وضبط الفرق الرقابية ، أكثر من 5000 منتج مخالف ، كما استدعت صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه وبحق المعلنة ، وذلك تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة .
“التجارة” تضبط محل بالرياض، يبيع ويسوق منتجاته المقلدة عبر إحدى المعلنات في "سناب شات" ، وتضبط أكثر من 5000 منتج مخالف وتستدعي صاحب المنشأة لإكمال الاجراءات النظامية بحقه وحق المعلنة، تميهدا لإحالتهم للنيابة العامة pic.twitter.com/N5J6x5PM26
— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) ١ أبريل، ٢٠١٨
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