تمارين رياضية تؤثر على العمود الفقري

نورة الشهري(صدى):

أكد الأطباء، على أن ممارسة الرِّيَاضة بطريقة خطأ قد تسبب لك إِصَابَات قوية؛ لذلك يجب أن تتم كل الممارسات تحت إشراف المدربين المختصين من أجل تَوْجِيهك بالصورة الصحيحة.

وهناك تمارين قد تُؤدِّي لإصابتك بآلام خَطِيرَة إذا نفذت بطريقة خطأ، وهي:

تمارين طحن دهون البطن مع تقليد حركة العجلة قد تسبب التواءات أقراص الظهر والتشنجات العضلية، كما أنها قد تصيب العمود الفقري والرقبة بآلام شديدة، وعليك ممارستها بصورة بطيئة وحدة أقل

تمرين السحب لعضلات الظهر الجانبية هو أحد أشهر التمارين وَهُوَ فعال أَيْضاً ومشابه لتمرين العقلة، إلا أنه يعتمد على سحب الوزن لأسفل، وَهُوَ أكثر تمرين قد يصيبك بمشكلات الأكتاف.

تعد تمارين الكرة الحديدية من المسببات لمشكلات الظهر والأكتاف وإِصَابَات المفاصل، والأداء السليم يجب أن يعتمد على عضلات الرجل الخلفية حَتَّى لا تصاب بالتمزقات.