قناة بداية تطرد المسؤولين عن قضية إبراهيم العواد

علي القحطاني(صدى):

قررت قناة ” بداية ” أن تفتح باب التحقيق في قضية المذيع الذي أخبر متسابق عن وفاة والده على الهواء مباشرةً ، لتحديد المسؤولين عن الواقعة ومحاسبتهم .

وأصدرت القناة ، عبر بيان لها مساء اليوم الأحد ، قرارًا بفصل المتسببين وحل إدارة القناة ، بالإضافة إلى تعيين هيكل إداري جديد .

ولفتت القناة ، إلى أن هذا التصرف يمثل سلوك فردي ولايمثل القناة أو أهدافها التي أنشئت من أجلها ، موضحة أن أبرز أهداف القناة هي خدمة المجتمع وغرس القيم والمبادئ والأخلاق الحسنة واحترام إنسانية المتسابقين ، بالإضافة إلى المحافظة على النسيج الاجتماعي .

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