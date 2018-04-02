أرسنال يفوز على الستوك بثلاثية نظيفة

ماجد محمد(صدى):

تمكن فريق أرسنال من الفوز على نظيره ستوك سيتي ، الذي حل ضيفًا له اليوم الأحد ، بثلاثة أهداف نظيفة دون رد ، خلال الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .

وافتتح بيير إيمريك أوباميانغ تسديد الأهداف في مرمى الستوك ، خلال الدقيقة الـ 75 من ضربة جزاء ، ليلحقه بهدف ثاني خلال الدقيقة الـ 86 من نفس الشوط ، ليسجل ألكسندر لاكازيت الهدف الثالث للفريق من ضربة جزاء خلال الدقيقة الـ 89 من نهاية المباراة .

وبهذا الفوز ؛ يرتفع رصيد الأرسنال إلى 51 نقطة في المركز السادس ، فيما توقف رصيد ستوك عند النقطة 27 في المركز التاسع عشر قبل الأخير .