محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة 32

ماجد محمد(صدى):

عزز النجم المصري محمد صلاح صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، وذلك بعد نهاية منافسات الجولة 32 من البريميرليج، التى انتهت بفوز توتنهام على تشيلسي 3 – 1.

وسجل محمد صلاح هدف فوز ليفربول على كريستال بالاس فى اللقاء الذى انتهى بنتيجة 2 – 1، ليرفع رصيده إلى 29 هدفا متفوقًا على أقرب منافسيه هارى كين بفارق 5 أهداف.

وعاد هارى كين نجم توتنهام والمنافس المباشر لمحمد صلاح على صدارة الهدافين برصيد 24 هدفًا، للمشاركة من جديد مع السبيرز خلال لقاء تشيلسي اليوم، بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها فى الكاحل خلال مواجهة بورنموث الشهر الماضى، ولكنه لم ينجح فى التسجيل، خلال الدقائق القليلة التى لعب خلالها بديلاً.

وغاب صاحب المركز الثالث فى قائمة هدافى الدورى الإنجليزى سيرجيو أجويرو برصيد 21 هدفا، عن المشاركة مع فريقه مانشستر سيتي خلال مواجهة إيفرتون والتى انتهت بفوز السيتي بنتيجة 3 – 1 بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 84 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة.