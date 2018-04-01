بالصور.. الأمير سلطان بن سلمان يفتتح المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل

قبول نادر العجمي(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز – رئيس مجلس أمناء – مركز الملك سلمان لأبحاث والإعاقة النسخة الخامسة للمؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل تحت شعار ” وآفاق نجاح ” والمعارض المصاحبة المنعقد خلال يومي الأحد والاثنين ١٥-١٦ رجب ١٤٣٩ الموافق ١-٢ أبريل ٢٠١٨م وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال بالرياض ، وكرم سموه الفائزين بجائزه الملك سلمان لأبحاث والإعاقة في دورتها الثانية .

وعبر صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث والإعاقة رئيساللجنة الإشراقية المنظمة للمؤتمر الدولي الخامس لإعاقة والتاهيل، في كلمته التى ألقاها ترحيبة بكل المشاركين كما لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين وأمنياته بالتوفيق والنجاح لهذا المؤتمر العلمي المهم

بعد ذلك ألقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور / علي بن ناصر الغفيض كلمه :

رحب فيها بضيوف المؤتمر الدولي الخامس لإعاقة والتأهيل أجمل ترحيب على أرض المملكة العربية السعودية ، متمنياً لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق في نسحتة الخامسة والخروج بتوصيات وقرارات تعود بالخير لو الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص وقضية الإعاقة بوجه عام يأتي انعقاد هذا المؤتمر والذي يحظى بالرعاية الكريمة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،، المؤسس للمركز ،، ليؤكد ذاك مدى الأهمية التي بنيت عليه ولقد ساهم بفضل من الله منذ انعقاد نسختة الأولى في العام 1992م وحتى الآن تحقيق العديد من تطلعات أصحاب القضية هذة الفئة الغالية علينا جميعاً فئة المعوقين .