اتحاد القدم يكلف طاقم حكام سعودي لقيادة نهائي كأس خادم الحرمين

نواف السالم(صدى):

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تكليف طاقم التحكيم السعودي المكون من حكم الساحة فهد المرداسي والمساعدين عبدالله الشلوي ومحمد العبكري بإدارة المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستجمع الفيصلي والاتحاد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ، قد رشح الطاقم السعودي ضمن الحكام الذين سيديرون مباريات كأس العالم التي ستستضيفها روسيا في يونيو المقبل.