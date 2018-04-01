اتحاد القدم يكلف طاقم حكام سعودي لقيادة نهائي كأس خادم الحرمين
قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تكليف طاقم التحكيم السعودي المكون من حكم الساحة فهد المرداسي والمساعدين عبدالله الشلوي ومحمد العبكري بإدارة المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستجمع الفيصلي والاتحاد.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ، قد رشح الطاقم السعودي ضمن الحكام الذين سيديرون مباريات كأس العالم التي ستستضيفها روسيا في يونيو المقبل.
زائر[ عدد التعليقات: 1333 ] نشر منذ 44 دقيقة
تحياتي لنادي الاتحاد فريق و جمهورا و مبروك الفوز علي نادي الباطن الناشئ و عقبال الجائزة الكبري باذن الله .