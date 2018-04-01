بالفيديو.. خادمة تهدد مكفولتها بقتل طفلها بالسكين

اميرة خالد(صدى):

كشف مقطع فيديو متداول ، لحظات مرعبة لخادمة تهدد مكفولتها المواطنة بالاعتداء على طفلها بالسكين .

وأظهر المقطع ، الخادمة وهي تصرخ مهددة بذبح الطفل إذا قاموا بتفتيش أغراضها ، وهي تقف أمام باب الطفل لتحتجزه بالداخل .