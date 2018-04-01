بالفيديو.. خادمة تهدد مكفولتها بقتل طفلها بالسكين
كشف مقطع فيديو متداول ، لحظات مرعبة لخادمة تهدد مكفولتها المواطنة بالاعتداء على طفلها بالسكين .
وأظهر المقطع ، الخادمة وهي تصرخ مهددة بذبح الطفل إذا قاموا بتفتيش أغراضها ، وهي تقف أمام باب الطفل لتحتجزه بالداخل .
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 38 دقيقة
الخدامة ماوصلت ذي المواصيل الا من ظلمك
والله صوتك تقول حمار ينهق ولا فيك انوثه وزوجك شكله مايشوفك الا عبيد وواضح من صوتك الي ينهق انك مدرسة لاعنه ولديها كرف وضرب وودك تقلبين الحق عليها عشان كذا تصوريها
ان كيدكن عظيم تعلموني فيكم وفِي خبثكم وظلمكم الله المستعان بس
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9321 ] نشر منذ 24 دقيقة
لاحــول ولا قــوة الا بالله . الله المِستـــــــــــــــعان .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8186 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يستر على اﻵطفال ويكفيناشرهن☺