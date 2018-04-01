بالصور.. 20 فرصة استثمارية سياحية في حائل

علي العنزي(صدى):

طرح مجلس التنمية السياحية بمنطقة حائل، عدداً من الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي لزوار جناح المجلس المشارك في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي الذي أنطلق اليوم بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات .

واشتملت الفرص المطروحة على فندق صحراوي واستراحة طرق متكاملة و مجمع محلات لبيع المشغولات والحرف وقرية ونزل تراثية ونادي مغلق للرماية.

فيما طرحت أمانة المنطقة فرصاً استثمارية شملت على مدن متنوعة كمدينة للنخيل ومدينة للاتصالات ومدينة ترفيهية وغيرها من المدن التي تخدم أهالي وزوار المنطقة، بالإضافة إلى مشروع تطوير مركز وسط المدينة ومدينة النهايد العالمية .

من جانب آخر طرحت الغرفة التجارية الصناعية بحائل فرصاً للمستثمرين شملت متجراً سياحياً ونزلاً تراثية سياحية وشركات خدمات سياحية ، كما طرح منتجع السمراء بحائل فرصاً استثمارية شملت فندق ٤ نجوم ونادي صحي رياضي ومطاعم وكافيهات وتلفريك.