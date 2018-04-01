مستشفى عبيد التخصصي يحصد شهادة الاعتماد الصحي للمرة الثانية

سعيد العجل(صدى):

حصل مستشفى عبيد التخصصي على شهاده الاعتماد الصحي من المركز السعودي لاعتماد المنشأت الصحيه سباهي وذلك للمره الثانيه على التوالي على مستوى مستشفيات القطاع الطبى الخاص.

وعبر رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع الطبيه المحدودة الدكتور محمد بن عمر العرنوس والمدير العام لمستشفى عبيد عن بالغ اعتزازه وسعادته بما تحقق من إنجاز كبير .

وأكد أن ما تحقق يعكس ما تحقق لمستشفيات القطاع الخاص من دعم واهتمام من الدوله حفظها الله .

وأكد العرنوس أن الإنجازات المتلاحقة التي تحققت لمستشفيات عبيد التخصصي هي ثمار عمل جماعي لمنسوبيه وستكون حافزا لبذل المزيد والتطوير الخدمه الطبيه للمواطن والمقيم.