مدني المهد ينقذ محطة وقود من كارثة

نايف السالم(صدى):

تمكن مدني المهد من إخماد حريق شب في محطة وقود في إحدى طرمبات البنزين داخلها.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن استجابة الدفاع المدني بمحافظة المهد السريعة للبلاغ الذي تلقاه مركز التحكم والتوجيه عصر اليوم الأحد حالت دون انتشار الحريق في أجزاء المحطة.

وأضاف الجهني أن فرق الدفاع المدني توجهت للموقع، حيث تبين أن الحادث اشتعال في إحدى طرمبات البنزين داخل المحطة؛ بسبب سحب إحدى المركبات للطرمبة أثناء التزود بالوقود، فيما عزلت الفرق الطرمبة المحترقة وسحبت المركبة إلى خارج المحطة قبل اشتعالها.