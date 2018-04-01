برازيلي يقود الاتفاق إلى صدارة دوري الصالات.. وتأجيل الدوري يحرم الاتفاقيين من فرحة التتويج
القادسية x الشعيب
• الملعب صالة نادي الرياض .
• التوقيت 2:45ظهرا .
• القادسية دخل المباراة وتفكيره في المباراة الثانية التي تجمع مصدة مع الاتفاق لعل وعسى ان يتعادل الاتفاق أو يخسر ليتجدد الأمل في المنافسة .
• الشعيب يسعى لتحسين مركزة في الدوري والمنافسة على المركز الثالث .
• المباراة كانت فقيرة فنيا
• لاعبي الشعيب كانوا خارج التغطية تماما ولم يقدموا مستوى جيد .
• القادسية كان يبحث عن الفوز والثلاث نقاط .
• القادسية غاب عنه ابرز لاعب سعد سبتي .
• الشوط الأول انتهى بتقدم القادسية 2×1 .
• افتتح التسجيل للقادسية عمر الدبل .
• الشوط الثاني تمكن القادسية من إضافة الهدف الثالث وقبل نهاية الشوط تمكن الشعيب من تسجيل الهدف الثاني .
• انتهت المباراة بفوز قدسا وي 3×2 .
• القادسية الى النقطة 51والمركز الثاني .
• الشعيب الى المركز الخامس و37نقطة .
من المباراة :ـ
o سجل للقادسية عمر الدبل هدفين و طارق الزبير هدف.
o سجل للشعيب ايهاب و عبدالكريم .
o القادسية هذا الموسم يعاني كثيرا على مستوى الدفاع وتأخر كثير في التعاقد مع محترف سبور ساتر .
o الشعيب يملك ثاني اقوى دفاع في الدوري وعليه 66 هدف .
o القادسية يملك اقوى هجوم في الدوري وله 160هدف .
المباراة الثانية
مصدة x الاتفاق
• الملعب صالة نادي الرياض .
• التوقيت 4عصرا .
• تم تأخر المباراة عن موعدها .
• الاتفاق يبحث عن الفوز فقط واللقب .
• مصدة يبحث عن تحسين مركزة .
• الشوط الأول كان الاتفاق يبحث عن التقدم والتسجيل من بداية المباراة افتتح الاتفاق التسجيل عن طريق علوني بعد تمريرة مميزة من سوزا .
• بعده بدقائق سوزا يسجل الثاني من تمريره من فارس غمزه بقدمه سوز في المرمى .
• مصدة حاول ان يهاجم ويجاري الاتفاق لكن العامل البدني والجاهزية كانت لصالح الاتفاق .
• سجل مصدة هدف الأول عن طريق حسن كعبي .
• انتهى الشوط الأول اتفاقيا 2×1 .
• الشوط الثاني عاد الاتفاق وسجل سوزا الثالث للاتفاق بطريقة جميلة .
• يعود سوزا ويهدي فيصل كرة أمام المرمى وهدف رابع للاتفاق.
• سجل مصدة الهدف الثاني عن طريق الخطأ من لاعب الاتفاق سوزا .
• يعود طلال معشي ويسجل الهدف الثالث لمصدة بعد حالة من البرود في اداء الاتفاق .
• إيهاب يطلق صاروخ معلن الهدف الخامس للاتفاق .
• بعدها انفتح الملعب بشكل كبير ومن هجمة مرتدة قادها عزيز ليمررها الى سوزا المقابل للمرمى وهدف سادس اتفاقي .
• سجل مصدة هدف الرابع عن طريق محترفه .
• عاد عزيز ليهدي سوزا كرة انفرادية أمام المرمى وهدف سابع .
• لعب مصدة بالبور بلي وسجل الخامس الذي لم يكن كافيا بالعودة الى المباراة وفوز اتفاقي مستحق 7×5 .
• الاتفاق الى النقطة 57 والمركز الاول.
• مصدة الى المركز الرابع و38نقطة .
من المباراة: ــ
• حضور جماهير كبير من الاتفاق ومصدة ومحبي اللعبة ومدربي اللعبة.
• مسؤولي الاتحاد حضور مستغرب ولكن يبدوا ان المشاركة الودية في الكويت كانت سبب كبير في الحضور .
• التحكيم لايزال يعاني بشكل كبير .
• كرة قدم صالات بدون ساعة توقيت اعتقد انه مصيبه كبيرة ومن بداية الدوري لم تحل هذه المشكلة .
• الاتفاق بينه وبين البطولة نقطة و21 يوم .
• من غير الانصاف ان تقتل فرحة الاتفاق بالبطولة وتأخير الدوري الى اكثر من 21يوم .
• المحترف الاتفاقي سوزا لايزال يقدم مستويات جميلة مع الاتفاق وصنع ثنائي مميز مع علوني .
• مصدة يعاني كثير على مستوى الاعداد البدني .
• الاتفاق يملك افضل عناصر اللعبة في المملكة العربية السعودية :ــ
1. اكثر من 11لاعب دولي .
2. يملك ثلاثة حراس اثنان منهم دوليان ومن افضل الحراس على مستوى الخليج.
3. دعم ومتابعة اداريه وماليه بشكل مستمر .
4. لاعب محترف برازيلي مميز .
5. الاتفاق يملك دعم جماهير ومحب للعبة .
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المباراة الثالثة
الريان x المجد
على صالة استاد حائل تمكن الريان من الفوز على المجد 9x 3 والابتعاد عن خطر الهبوط منتظر نتائج الفرق المنافسة في الجولات الاخيرة ؟
o الريان في المركز العاشر و18نقطة .
o المجد في المركز الحادي عشر و13نقطة .
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المباراة الرابعة
العرض xالخالدي
o الملعب صالة نادي الرياض .
o الوقت 5:30.
o المباراة تأخرت اكثر من 45دقيقة .
• تمكن العرض من الفوز على الخالدي 6×3
• المباراة هادئة نوع ما الفوارق الفنية كانت للعرض بشكل كبير.
• العرض انتصر في الدور الاول 6×1 على الخالدي .
• العرض لايزال يقدم مباريات ثابتة ومستوى متصاعد بقيادة المدرب احمد حمدي .
• تقدم العرض بالهدف الاول عن طريق نجمة محسن فقيهي
• بعده سجل الخالدي التعادل لتصبح النتيجة 1×1 .
• الشوط الاول تعادل 1×1 .
• يعود على الاقذل ويسجل الهدف الثاني للعرض.
• يضيف نجم العرض محمد النهدي الهدف الثالث .
• يعود الخالدي ويسجل الهدف الثاني .
• الموهوب الرديني يضيف الرابع للعرض اصبحت النتيجة 4×2 للعرض .
• الخالدي يهاجم ويسجل الثالث .
• العرض يستغل انفتاح الخطوط من الخالدي ويسجل الخامس والسادس وينهي المباراة بفوز جديد 6×3 .
• العرض الى المركز الثالث و39نقطة .
• الخالدي الثامن و25نقطة .
• العرض مع نهاية الدور الاول كان في المركز الخامس الان في المركز الثالث .
• الخالدي تراجع كثير الدور الاول كان في المركز السادس تراجع الى الثامن .
• عمل كبير تقوم به ادارة العرض في دعم الفريق والحضور للمباريات ودعم كرة قدم الصالات .
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المباراة الخامسة
النهضة x رضوى
النهضة يتغلب على النقص ويهزم رضوى على ارضه وبين جمهوره 13×3 .
• النهضة حضر الى المباراة بست لاعبين .
• النهضة يملك محترف برازيلي مميز .
• رضوى ضمن البقاء بنسبة كبيرة جدا
• سجل للنهضة برونو 4اهداف وكلا من الزيد ومغربي وريان هدف والقحطاني 3اهداف .
• النهضة صعد الى السادس و30نقطة .
• رضوى التاسع و20نقطة .
المباراة السادسة
الجبلين x الصقور
تمكن الجبلين من الفوز على الصقور متذيل الترتيب 7×3
• الجبلين يملك مدرب رائع جدا ومدير فريق متميز .
• خالد الشايع مدرب الجبلين ومدير الفريق عبدالله السيف يقدمون عمل كبير لفريق الجبلين .
• الجبلين يملك لاعبين مميزين جدا فريق يطربك بمستوياته .
• احمد المناكد وبسام وعبدالحكيم لاعبين يملكون مواصفات جيدة في كرة قدم الصالات .
• سجل للجبلين احمد المناكد 4اهداف وكاريكا هدف وبسام وعبدالحكيم هدف .
• الجبلين الى السابع والنقطة 26.
• الصقور ودع الدوري وعليه 156هدف بلا أي نقاط .
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