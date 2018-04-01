برازيلي يقود الاتفاق إلى صدارة دوري الصالات.. وتأجيل الدوري يحرم الاتفاقيين من فرحة التتويج

عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي (صدى):

القادسية x الشعيب

• الملعب صالة نادي الرياض .

• التوقيت 2:45ظهرا .

• القادسية دخل المباراة وتفكيره في المباراة الثانية التي تجمع مصدة مع الاتفاق لعل وعسى ان يتعادل الاتفاق أو يخسر ليتجدد الأمل في المنافسة .

• الشعيب يسعى لتحسين مركزة في الدوري والمنافسة على المركز الثالث .

• المباراة كانت فقيرة فنيا

• لاعبي الشعيب كانوا خارج التغطية تماما ولم يقدموا مستوى جيد .

• القادسية كان يبحث عن الفوز والثلاث نقاط .

• القادسية غاب عنه ابرز لاعب سعد سبتي .

• الشوط الأول انتهى بتقدم القادسية 2×1 .

• افتتح التسجيل للقادسية عمر الدبل .

• الشوط الثاني تمكن القادسية من إضافة الهدف الثالث وقبل نهاية الشوط تمكن الشعيب من تسجيل الهدف الثاني .

• انتهت المباراة بفوز قدسا وي 3×2 .

• القادسية الى النقطة 51والمركز الثاني .

• الشعيب الى المركز الخامس و37نقطة .

من المباراة :ـ

o سجل للقادسية عمر الدبل هدفين و طارق الزبير هدف.

o سجل للشعيب ايهاب و عبدالكريم .

o القادسية هذا الموسم يعاني كثيرا على مستوى الدفاع وتأخر كثير في التعاقد مع محترف سبور ساتر .

o الشعيب يملك ثاني اقوى دفاع في الدوري وعليه 66 هدف .

o القادسية يملك اقوى هجوم في الدوري وله 160هدف .

المباراة الثانية

مصدة x الاتفاق

• الملعب صالة نادي الرياض .

• التوقيت 4عصرا .

• تم تأخر المباراة عن موعدها .

• الاتفاق يبحث عن الفوز فقط واللقب .

• مصدة يبحث عن تحسين مركزة .

• الشوط الأول كان الاتفاق يبحث عن التقدم والتسجيل من بداية المباراة افتتح الاتفاق التسجيل عن طريق علوني بعد تمريرة مميزة من سوزا .

• بعده بدقائق سوزا يسجل الثاني من تمريره من فارس غمزه بقدمه سوز في المرمى .

• مصدة حاول ان يهاجم ويجاري الاتفاق لكن العامل البدني والجاهزية كانت لصالح الاتفاق .

• سجل مصدة هدف الأول عن طريق حسن كعبي .

• انتهى الشوط الأول اتفاقيا 2×1 .

• الشوط الثاني عاد الاتفاق وسجل سوزا الثالث للاتفاق بطريقة جميلة .

• يعود سوزا ويهدي فيصل كرة أمام المرمى وهدف رابع للاتفاق.

• سجل مصدة الهدف الثاني عن طريق الخطأ من لاعب الاتفاق سوزا .

• يعود طلال معشي ويسجل الهدف الثالث لمصدة بعد حالة من البرود في اداء الاتفاق .

• إيهاب يطلق صاروخ معلن الهدف الخامس للاتفاق .

• بعدها انفتح الملعب بشكل كبير ومن هجمة مرتدة قادها عزيز ليمررها الى سوزا المقابل للمرمى وهدف سادس اتفاقي .

• سجل مصدة هدف الرابع عن طريق محترفه .

• عاد عزيز ليهدي سوزا كرة انفرادية أمام المرمى وهدف سابع .

• لعب مصدة بالبور بلي وسجل الخامس الذي لم يكن كافيا بالعودة الى المباراة وفوز اتفاقي مستحق 7×5 .

• الاتفاق الى النقطة 57 والمركز الاول.

• مصدة الى المركز الرابع و38نقطة .

من المباراة: ــ

• حضور جماهير كبير من الاتفاق ومصدة ومحبي اللعبة ومدربي اللعبة.

• مسؤولي الاتحاد حضور مستغرب ولكن يبدوا ان المشاركة الودية في الكويت كانت سبب كبير في الحضور .

• التحكيم لايزال يعاني بشكل كبير .

• كرة قدم صالات بدون ساعة توقيت اعتقد انه مصيبه كبيرة ومن بداية الدوري لم تحل هذه المشكلة .

• الاتفاق بينه وبين البطولة نقطة و21 يوم .

• من غير الانصاف ان تقتل فرحة الاتفاق بالبطولة وتأخير الدوري الى اكثر من 21يوم .

• المحترف الاتفاقي سوزا لايزال يقدم مستويات جميلة مع الاتفاق وصنع ثنائي مميز مع علوني .

• مصدة يعاني كثير على مستوى الاعداد البدني .

• الاتفاق يملك افضل عناصر اللعبة في المملكة العربية السعودية :ــ

1. اكثر من 11لاعب دولي .

2. يملك ثلاثة حراس اثنان منهم دوليان ومن افضل الحراس على مستوى الخليج.

3. دعم ومتابعة اداريه وماليه بشكل مستمر .

4. لاعب محترف برازيلي مميز .

5. الاتفاق يملك دعم جماهير ومحب للعبة .

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المباراة الثالثة

الريان x المجد

على صالة استاد حائل تمكن الريان من الفوز على المجد 9x 3 والابتعاد عن خطر الهبوط منتظر نتائج الفرق المنافسة في الجولات الاخيرة ؟

o الريان في المركز العاشر و18نقطة .

o المجد في المركز الحادي عشر و13نقطة .

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المباراة الرابعة

العرض xالخالدي

o الملعب صالة نادي الرياض .

o الوقت 5:30.

o المباراة تأخرت اكثر من 45دقيقة .

• تمكن العرض من الفوز على الخالدي 6×3

• المباراة هادئة نوع ما الفوارق الفنية كانت للعرض بشكل كبير.

• العرض انتصر في الدور الاول 6×1 على الخالدي .

• العرض لايزال يقدم مباريات ثابتة ومستوى متصاعد بقيادة المدرب احمد حمدي .

• تقدم العرض بالهدف الاول عن طريق نجمة محسن فقيهي

• بعده سجل الخالدي التعادل لتصبح النتيجة 1×1 .

• الشوط الاول تعادل 1×1 .

• يعود على الاقذل ويسجل الهدف الثاني للعرض.

• يضيف نجم العرض محمد النهدي الهدف الثالث .

• يعود الخالدي ويسجل الهدف الثاني .

• الموهوب الرديني يضيف الرابع للعرض اصبحت النتيجة 4×2 للعرض .

• الخالدي يهاجم ويسجل الثالث .

• العرض يستغل انفتاح الخطوط من الخالدي ويسجل الخامس والسادس وينهي المباراة بفوز جديد 6×3 .

• العرض الى المركز الثالث و39نقطة .

• الخالدي الثامن و25نقطة .

• العرض مع نهاية الدور الاول كان في المركز الخامس الان في المركز الثالث .

• الخالدي تراجع كثير الدور الاول كان في المركز السادس تراجع الى الثامن .

• عمل كبير تقوم به ادارة العرض في دعم الفريق والحضور للمباريات ودعم كرة قدم الصالات .

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المباراة الخامسة

النهضة x رضوى

النهضة يتغلب على النقص ويهزم رضوى على ارضه وبين جمهوره 13×3 .

• النهضة حضر الى المباراة بست لاعبين .

• النهضة يملك محترف برازيلي مميز .

• رضوى ضمن البقاء بنسبة كبيرة جدا

• سجل للنهضة برونو 4اهداف وكلا من الزيد ومغربي وريان هدف والقحطاني 3اهداف .

• النهضة صعد الى السادس و30نقطة .

• رضوى التاسع و20نقطة .

المباراة السادسة

الجبلين x الصقور

تمكن الجبلين من الفوز على الصقور متذيل الترتيب 7×3

• الجبلين يملك مدرب رائع جدا ومدير فريق متميز .

• خالد الشايع مدرب الجبلين ومدير الفريق عبدالله السيف يقدمون عمل كبير لفريق الجبلين .

• الجبلين يملك لاعبين مميزين جدا فريق يطربك بمستوياته .

• احمد المناكد وبسام وعبدالحكيم لاعبين يملكون مواصفات جيدة في كرة قدم الصالات .

• سجل للجبلين احمد المناكد 4اهداف وكاريكا هدف وبسام وعبدالحكيم هدف .

• الجبلين الى السابع والنقطة 26.

• الصقور ودع الدوري وعليه 156هدف بلا أي نقاط .