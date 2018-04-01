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برازيلي يقود الاتفاق إلى صدارة دوري الصالات.. وتأجيل الدوري يحرم الاتفاقيين من فرحة التتويج

برازيلي يقود الاتفاق إلى صدارة دوري الصالات.. وتأجيل الدوري يحرم الاتفاقيين من فرحة التتويج
عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي (صدى):

القادسية x الشعيب
• الملعب صالة نادي الرياض .
• التوقيت 2:45ظهرا .
• القادسية دخل المباراة وتفكيره في المباراة الثانية التي تجمع مصدة مع الاتفاق لعل وعسى ان يتعادل الاتفاق أو يخسر ليتجدد الأمل في المنافسة .
• الشعيب يسعى لتحسين مركزة في الدوري والمنافسة على المركز الثالث .
• المباراة كانت فقيرة فنيا
• لاعبي الشعيب كانوا خارج التغطية تماما ولم يقدموا مستوى جيد .
• القادسية كان يبحث عن الفوز والثلاث نقاط .
• القادسية غاب عنه ابرز لاعب سعد سبتي .
• الشوط الأول انتهى بتقدم القادسية 2×1 .
• افتتح التسجيل للقادسية عمر الدبل .
• الشوط الثاني تمكن القادسية من إضافة الهدف الثالث وقبل نهاية الشوط تمكن الشعيب من تسجيل الهدف الثاني .
• انتهت المباراة بفوز قدسا وي 3×2 .
• القادسية الى النقطة 51والمركز الثاني .
• الشعيب الى المركز الخامس و37نقطة .
من المباراة :ـ
o سجل للقادسية عمر الدبل هدفين و طارق الزبير هدف.
o سجل للشعيب ايهاب و عبدالكريم .
o القادسية هذا الموسم يعاني كثيرا على مستوى الدفاع وتأخر كثير في التعاقد مع محترف سبور ساتر .
o الشعيب يملك ثاني اقوى دفاع في الدوري وعليه 66 هدف .
o القادسية يملك اقوى هجوم في الدوري وله 160هدف .

المباراة الثانية
مصدة x الاتفاق
• الملعب صالة نادي الرياض .
• التوقيت 4عصرا .
• تم تأخر المباراة عن موعدها .
• الاتفاق يبحث عن الفوز فقط واللقب .
• مصدة يبحث عن تحسين مركزة .
• الشوط الأول كان الاتفاق يبحث عن التقدم والتسجيل من بداية المباراة افتتح الاتفاق التسجيل عن طريق علوني بعد تمريرة مميزة من سوزا .
• بعده بدقائق سوزا يسجل الثاني من تمريره من فارس غمزه بقدمه سوز في المرمى .
• مصدة حاول ان يهاجم ويجاري الاتفاق لكن العامل البدني والجاهزية كانت لصالح الاتفاق .
• سجل مصدة هدف الأول عن طريق حسن كعبي .
• انتهى الشوط الأول اتفاقيا 2×1 .
• الشوط الثاني عاد الاتفاق وسجل سوزا الثالث للاتفاق بطريقة جميلة .
• يعود سوزا ويهدي فيصل كرة أمام المرمى وهدف رابع للاتفاق.
• سجل مصدة الهدف الثاني عن طريق الخطأ من لاعب الاتفاق سوزا .
• يعود طلال معشي ويسجل الهدف الثالث لمصدة بعد حالة من البرود في اداء الاتفاق .
• إيهاب يطلق صاروخ معلن الهدف الخامس للاتفاق .
• بعدها انفتح الملعب بشكل كبير ومن هجمة مرتدة قادها عزيز ليمررها الى سوزا المقابل للمرمى وهدف سادس اتفاقي .
• سجل مصدة هدف الرابع عن طريق محترفه .
• عاد عزيز ليهدي سوزا كرة انفرادية أمام المرمى وهدف سابع .
• لعب مصدة بالبور بلي وسجل الخامس الذي لم يكن كافيا بالعودة الى المباراة وفوز اتفاقي مستحق 7×5 .
• الاتفاق الى النقطة 57 والمركز الاول.
• مصدة الى المركز الرابع و38نقطة .
من المباراة: ــ
• حضور جماهير كبير من الاتفاق ومصدة ومحبي اللعبة ومدربي اللعبة.
• مسؤولي الاتحاد حضور مستغرب ولكن يبدوا ان المشاركة الودية في الكويت كانت سبب كبير في الحضور .
• التحكيم لايزال يعاني بشكل كبير .
• كرة قدم صالات بدون ساعة توقيت اعتقد انه مصيبه كبيرة ومن بداية الدوري لم تحل هذه المشكلة .
• الاتفاق بينه وبين البطولة نقطة و21 يوم .
• من غير الانصاف ان تقتل فرحة الاتفاق بالبطولة وتأخير الدوري الى اكثر من 21يوم .
• المحترف الاتفاقي سوزا لايزال يقدم مستويات جميلة مع الاتفاق وصنع ثنائي مميز مع علوني .
• مصدة يعاني كثير على مستوى الاعداد البدني .
• الاتفاق يملك افضل عناصر اللعبة في المملكة العربية السعودية :ــ
1. اكثر من 11لاعب دولي .
2. يملك ثلاثة حراس اثنان منهم دوليان ومن افضل الحراس على مستوى الخليج.
3. دعم ومتابعة اداريه وماليه بشكل مستمر .
4. لاعب محترف برازيلي مميز .
5. الاتفاق يملك دعم جماهير ومحب للعبة .
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المباراة الثالثة
الريان x المجد
على صالة استاد حائل تمكن الريان من الفوز على المجد 9x 3 والابتعاد عن خطر الهبوط منتظر نتائج الفرق المنافسة في الجولات الاخيرة ؟
o الريان في المركز العاشر و18نقطة .
o المجد في المركز الحادي عشر و13نقطة .
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المباراة الرابعة
العرض xالخالدي
o الملعب صالة نادي الرياض .
o الوقت 5:30.
o المباراة تأخرت اكثر من 45دقيقة .
• تمكن العرض من الفوز على الخالدي 6×3
• المباراة هادئة نوع ما الفوارق الفنية كانت للعرض بشكل كبير.
• العرض انتصر في الدور الاول 6×1 على الخالدي .
• العرض لايزال يقدم مباريات ثابتة ومستوى متصاعد بقيادة المدرب احمد حمدي .
• تقدم العرض بالهدف الاول عن طريق نجمة محسن فقيهي
• بعده سجل الخالدي التعادل لتصبح النتيجة 1×1 .
• الشوط الاول تعادل 1×1 .
• يعود على الاقذل ويسجل الهدف الثاني للعرض.
• يضيف نجم العرض محمد النهدي الهدف الثالث .
• يعود الخالدي ويسجل الهدف الثاني .
• الموهوب الرديني يضيف الرابع للعرض اصبحت النتيجة 4×2 للعرض .
• الخالدي يهاجم ويسجل الثالث .
• العرض يستغل انفتاح الخطوط من الخالدي ويسجل الخامس والسادس وينهي المباراة بفوز جديد 6×3 .
• العرض الى المركز الثالث و39نقطة .
• الخالدي الثامن و25نقطة .
• العرض مع نهاية الدور الاول كان في المركز الخامس الان في المركز الثالث .
• الخالدي تراجع كثير الدور الاول كان في المركز السادس تراجع الى الثامن .
• عمل كبير تقوم به ادارة العرض في دعم الفريق والحضور للمباريات ودعم كرة قدم الصالات .
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المباراة الخامسة
النهضة x رضوى
النهضة يتغلب على النقص ويهزم رضوى على ارضه وبين جمهوره 13×3 .
• النهضة حضر الى المباراة بست لاعبين .
• النهضة يملك محترف برازيلي مميز .
• رضوى ضمن البقاء بنسبة كبيرة جدا
• سجل للنهضة برونو 4اهداف وكلا من الزيد ومغربي وريان هدف والقحطاني 3اهداف .
• النهضة صعد الى السادس و30نقطة .
• رضوى التاسع و20نقطة .

المباراة السادسة

الجبلين x الصقور
تمكن الجبلين من الفوز على الصقور متذيل الترتيب 7×3
• الجبلين يملك مدرب رائع جدا ومدير فريق متميز .
• خالد الشايع مدرب الجبلين ومدير الفريق عبدالله السيف يقدمون عمل كبير لفريق الجبلين .
• الجبلين يملك لاعبين مميزين جدا فريق يطربك بمستوياته .
• احمد المناكد وبسام وعبدالحكيم لاعبين يملكون مواصفات جيدة في كرة قدم الصالات .
• سجل للجبلين احمد المناكد 4اهداف وكاريكا هدف وبسام وعبدالحكيم هدف .
• الجبلين الى السابع والنقطة 26.
• الصقور ودع الدوري وعليه 156هدف بلا أي نقاط .


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