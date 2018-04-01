مانشستر يونايتد يرصد 200 مليون استرليني للانتقالات الصيفية

نواف السالم(صدى):

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى عن دعم البرتغالى جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر بـ200 مليون استرليني فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما كشفت إدارة مانشستر يونايتد، عن استعدادها لدعم الفريق خلال ميركاتو الصيف ورصدت مبلغ 200 مليون إسترلينى لدعم ” الريد ديفيلز ” للمنافسة على الألقاب بالموسم المقبل.

يأتى هذا فى الوقت الذى وضع فيه البرتغالى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد عدة أسماء لدعم صفوف فريقه على رأسهم تونى كروس ورافاييل فاران من ريال مدريد وماركينيوس وماركو فيراتى من باريس سان جيرمان ثم أليكس ساندرو من يوفنتوس.

فيما اشتملت القائمة على كل من جورجينيو لاعب وسط نابولى ودانى روز وتوبى ألدرفايرلد من توتنهام وهيكتور بيليرين مدافع أرسنال وأخيرًا كيران تييرني لاعب سيلتك الأسكتلندى.

ويستعد البرتغالى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إلى إحداث ثورة داخل صفوف الفريق ببيع الفرنسى بول بوجبا الذى أعلن رغبته فى الرحيل عن ” أولد ترافورد ” ، والاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين أمثال دالى بليند وماركوس روخو وماتيو دارميان وكريس سمولينج وفيل جونز.