بالفيديو.. وزير الدفاع الأمريكي يمازح جون بولتون

واشنطن(صدى):

مازح وزير الدفاع الأمريكي ، جيمس ماتيس ، المستشار الجديد للأمن القومي ، جون بولتون ، للتأكيد على عدم صحة ما أشيع حول صعوبة تعاملهما معًا في المستقبل .

وخلال الفيديو ، ظهر ” ماتيس ” وهو يستقبل ” بولتون ” ، أمام درج ” البنتاجون ” ، حيث شكره الأخير على دعوته ، ليفاجأه وزير الدفاع ، قائلًا ” شكرًا لقدومك .. يسرني أن نلتقي أخيرا ، سمعت أن داخلك شيطانًا ، وأريد أن ألنقي ذلك الشيطان ” .