بالفيديو.. وزير الدفاع الأمريكي يمازح جون بولتون

مازح وزير الدفاع الأمريكي ، جيمس ماتيس ، المستشار الجديد للأمن القومي ، جون بولتون ، للتأكيد على عدم صحة ما أشيع حول صعوبة تعاملهما معًا في المستقبل .

وخلال الفيديو ، ظهر ” ماتيس ” وهو يستقبل ” بولتون ” ، أمام درج ” البنتاجون ” ، حيث شكره الأخير على دعوته ، ليفاجأه وزير الدفاع ، قائلًا ” شكرًا لقدومك .. يسرني أن نلتقي أخيرا ، سمعت أن داخلك شيطانًا ، وأريد أن ألنقي ذلك الشيطان ” .

Defense Secretary Mattis jokes that he's heard new White House national security adviser John Bolton is "actually the devil incarnate." 😂

.@AmbJohnBolton is just what we need pic.twitter.com/4XHF8anYPe

— EAGLE WINGS (@RealEagleWings) ٣٠ مارس، ٢٠١٨