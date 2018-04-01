بالفيديو.. طفل فلبيني معجزة لا يتحدث إلا اللغة العربية

عادل الحربي(صدى):

كشف تقرير، عن طفل فلبيني معجزة يعدي ” عثمان ” يعيش مع والدته في منزل كفيلها في السعودية، ويهتم الطفيل بالطفل ويعتني به كما يهتم بحفيده من منطلق إنساني وإسلامي.

وأوضح التقرير الذي أعدته قناة العربية، أن الطفل عثمان صاحب السبع سنوات لا يتكلم سوى باللغة العربية، رغم محاولات والدته بتعليمه اللغة الإنجليزية أو الفلبينية.

ويقول الطفل عثمان الذي سمي على اسم كفيله، إنه تعلم الرياضيات والعلوم والقرآن.