الاتحاد يتأهل الى نهائي كأس الملك

ماجد الأشرم(صدى):

تمكن نادي الاتحاد من تحقيق الفوز على نظيره الباطن ، خلال مواجهة اليوم الأحد ، ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، بستة أهداف مقابل هدفين فقط .

وجاء ذلك ، بالرغم من أن الباطن افتتح تسديد الأهداف في شباك الاتحاد ، عبر جيليرمي شيتين في الدقيقة الثانية من الشوط الأول ، ويليه هدف ديوناتان ماشادة في الدقيقة الـ 62 من الشوط الثاني .

وتمكن الاتحاد من التألق ، عبر تسديد الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول عبر اللاعب كارلوس فيلانوفيا ، ويليه هدف ثاني لعبدالرحمن الغامدي في الدقيقة الـ 68 من الشوط الثاني ، وهدف ثالث له في الدقيقة الـ 72 ، ثم هدف رابع لأحمد العكايشي في الدقيقة الـ 77 ، وهد آخر يعاود فيلانويفا تسجيله في الدقيقة الـ 88 من ضربة جزاء ، ليختتم عبدالعزيز العرياني تسديد الأهداف في الدقيقة الـ 92 من نهاية المباراة .