بالفيديو.. مأساة عائلة خسرت 20 مليون ريال في لحظة
خرج المواطن سعيد الجويبر ، أحد متضرري تجارة العملات ، عن صمته، حيث روى قصة عائلته الحزينة بعدما خسرت ثروتها والتي كانت تصل إلى 20مليون ريال ، عبر تداول العملات ” الفوركس ” .
وأشار ” الجويبر ” خلال لقائه ببرنامج ” تم ” المذاع على القناة السعودية الأولى ، إلى أنه اتصل على شخص وتحدث معه حول شركته التي يعمل بها ، لافتًا إلى أنه توجه للسؤال عن الشركة ليجد زملائه وأقربائه مشتركين جميعًا لسنوات فيها ، ليبدأ بـ 100 ألف ريال .
وتابع المواطن قائلًا ” أخذت المبلغ الذي جمعته عائلة الجويبر الوالد والإخوان ، والمقدر بـ20 مليون ريال كرأسمال للتداول في الشركة، وبعدها اختفت الشركة نهائيًا ” .
واستطرد حديثه ” جاءني اتصال من السفارة السعودية في أذربيجان بعدما ذهبت للشرطة والنيابة ؛ لأن التحويلات كانت على الشركة في جورجيا، ونصحوني بأن يتولى محامٍ القضية، لكن وضع العائلة لا يسمح بذلك ” .
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 700 ] نشر منذ 12 دقيقة
معليه . . معليه
ذكرني بيوم خسرت سبعين ريال كانت بجيبي وضاااعت !
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 4 دقائق
لطمع عبارة عن رغبة في استجماع كل ما يراه الشخص الطماع حتي وان كان ليس من حقه والطمع يعتبر جشع وصفة سيئة ويتسم الطماع بالأنانية لأنه لا يري من حوله كل ما يراه هو مصلحته الشخصية حتي وان كانت علي حساب الأخرين لزيادة ما لديه من اموال او اشياء ثمينة.