بالفيديو.. مأساة عائلة خسرت 20 مليون ريال في لحظة

نايف السالم(صدى):

خرج المواطن سعيد الجويبر ، أحد متضرري تجارة العملات ، عن صمته، حيث روى قصة عائلته الحزينة بعدما خسرت ثروتها والتي كانت تصل إلى 20مليون ريال ، عبر تداول العملات ” الفوركس ” .

وأشار ” الجويبر ” خلال لقائه ببرنامج ” تم ” المذاع على القناة السعودية الأولى ، إلى أنه اتصل على شخص وتحدث معه حول شركته التي يعمل بها ، لافتًا إلى أنه توجه للسؤال عن الشركة ليجد زملائه وأقربائه مشتركين جميعًا لسنوات فيها ، ليبدأ بـ 100 ألف ريال .

وتابع المواطن قائلًا ” أخذت المبلغ الذي جمعته عائلة الجويبر الوالد والإخوان ، والمقدر بـ20 مليون ريال كرأسمال للتداول في الشركة، وبعدها اختفت الشركة نهائيًا ” .

واستطرد حديثه ” جاءني اتصال من السفارة السعودية في أذربيجان بعدما ذهبت للشرطة والنيابة ؛ لأن التحويلات كانت على الشركة في جورجيا، ونصحوني بأن يتولى محامٍ القضية، لكن وضع العائلة لا يسمح بذلك ” .