الجيش اليمني يواصل تقدمه نحو مركز مديرية الملاحيظ
حققت قوات الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في محافظة صعده عقب عملية عسكرية مستمرة لليوم الثاني على التوالي بمديرية الظاهر وسط انهيار في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش اليمني تمكنت من تحرير مواقع جديدة بمديرية الظاهر وتتجه نحو تحرير جبلي المطلة وطيبان المطلان على سوق الملاحيظ.
وأشار إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيا في مواقع متفرقة بصعدة منها تعزيزات في منطقة مران كانت في طريقها إلى الملاحيظ وأخرى في منطقة كوكبان بمديرية حيدان, أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا الإنقلابية.
اترك تعليقاً