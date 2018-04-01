السفارة الأمريكية بالمملكة تشكك في التزام الحوثيين بالعملية السلمية في اليمن

فهمي محمد(صدى):

أكد السكرتير الصحفي بالسفارة الأمريكية في المملكة ، إن رد الحوثيين جاء على جهود الأمم المتحدة لإعادة تفعيل العملية السياسية داخل اليمن .

وأشار في تصريحاته ممثلًا عن البيت الأبيض ، إلى أن هذه التصرفات تشكك في التزام الميليشيات الحوثية بالعملية السلمية ، لافتًا إلى أن الهجمات الصاروخية تثبت استمرار الحرس الثوري الإيراني في إعاقة العملية السياسية وتصعيد الأعمال العدائية وزعزعة الأمن والاستقرار داخل المنطقة ، بتزويد التنظيمات الإرهابية بالأسلحة .

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ، ستظل ملتزمة بدعم شركائها في الدفاع عن نفسهم ، وستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية ودعم عملية السلام الشاملة لحل النزاع اليمني وتحقيق السلام داخل المنطقة .