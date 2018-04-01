  • الأحد 1

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. السفارة الأمريكية بالمملكة تشكك في التزام الحوثيين بالعملية السلمية في اليمن

السفارة الأمريكية بالمملكة تشكك في التزام الحوثيين بالعملية السلمية في اليمن

السفارة الأمريكية بالمملكة تشكك في التزام الحوثيين بالعملية السلمية في اليمن
فهمي محمد(صدى):

أكد السكرتير الصحفي بالسفارة الأمريكية في المملكة ، إن رد الحوثيين جاء على جهود الأمم المتحدة لإعادة تفعيل العملية السياسية داخل اليمن .
وأشار في تصريحاته ممثلًا عن البيت الأبيض ، إلى أن هذه التصرفات تشكك في التزام الميليشيات الحوثية بالعملية السلمية ، لافتًا إلى أن الهجمات الصاروخية تثبت استمرار الحرس الثوري الإيراني في إعاقة العملية السياسية وتصعيد الأعمال العدائية وزعزعة الأمن والاستقرار داخل المنطقة ، بتزويد التنظيمات الإرهابية بالأسلحة .
ولفت إلى أن الولايات المتحدة ، ستظل ملتزمة بدعم شركائها في الدفاع عن نفسهم ، وستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية ودعم عملية السلام الشاملة لحل النزاع اليمني وتحقيق السلام داخل المنطقة .


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *