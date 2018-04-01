مدرب العين الإماراتي يتحدى خوان براون

نواف السالم(صدى):

قال المدرب الكرواتي زواران ماميتش ، المدير الفني للعين الإماراتي ، إن فريقه على أتم استعداد لتخطي ضيفه الهلال خلال المباراة التي تقام يوم الإثنين المقبل ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعاة في الدوري الآسيوي .

وأشار ” ماميتش ” خلال تصريحات صحفية في المؤتمر الذي عقد قبل اللقاء ، إلى أن أهداف الفريقين واضحة خلال لقاء الغد ، وأن تحقيق نتيجة قوية هو ما سيعزز فرص الفائز في تخطي مرحلة المجموعات .

وتابع مدرب العين الإماراتي ، قائلًا ” ندرك جيدًا أن المنافس قوي، ونحن نحترم طموحاته، بيد أن فريقي يعيش أفضل حالاته، وفي أفضل درجات الجاهزية ؛ لتحقيق نتيجة تسعد جماهير النادي والإدارة ، وتتسق مع طموحاتنا الشخصية ” .