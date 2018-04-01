نهاية مأساوية لشاب حالو اصطحاب فتاة لممارسة الرذيلة بشقة غير مسكونة

مليكة فؤاد(صدى):

لقن ثلاث أشخاص بإحدى المناطق بمدينة طنجة المغربية ، على قتل شاب عقب نشوب مشاجرة معه لمنعه من اصطحاب فتاة غريبة معه داخل إحدى الشقق الغير مأهولة بالسكان لممارسة الرزيلة معها .

ونشرت صحف مغربية تفاصيل الواقعة ، مؤكده أن الضحية تعرض للإعتداء بعد مرافقته لفتاة تبدو عليها حالة سكر طافح حيث كانا يهمان بدخول إحدى الشقق السكنية بالمنطقة و التي تعود لأحد أقارب الضحية، ما أثار حفيظة المعتدين فدخلوا في شجار مع الشاب مانعين إياه من إدخال الفتاة.

وقد وضعت المصالح الأمنية المغربية ، المعتدين الثلاثة تحت الحراسة للتحقيق معهم في التهم الموجهة لهم.