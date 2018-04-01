بالفيديو.. مركز تسوق يسمح باستئجار فتيات للرجال السنجل

بكين(صدى):

اثار مركز تسوق صيني، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تقديمه عرضًا غريبًا للرجال ” السنجل ” من خلال استئجار فتيات .

حيث يمكن تأجير الفتيات مقابل 11 بنسا فقط لمدة 20 دقيقة، ويمكن للرجال إعادتهن إذا لم ينالن إعجابهم.

وأظهر مقطع فيديو متداول، النساء يقفن على منصات داخل مركز تسوق في مدينة هيوان في جنوب الصين، حيث تم عرضهم لفترة محدودة، ومن المتوقع أن يُقدم العرض مرة أخرى بسبب الإقبال عليه.

وصرح مركز التسوق في تصريحات لصحف محلية، بأن العملاء يمكنهم تناول الطعام والخروج مع الفتيات لكن ليس مسموحًا لهم بالاتصال بهن.