بالفيديو.. مركز تسوق يسمح باستئجار فتيات للرجال السنجل
اثار مركز تسوق صيني، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تقديمه عرضًا غريبًا للرجال ” السنجل ” من خلال استئجار فتيات .
حيث يمكن تأجير الفتيات مقابل 11 بنسا فقط لمدة 20 دقيقة، ويمكن للرجال إعادتهن إذا لم ينالن إعجابهم.
وأظهر مقطع فيديو متداول، النساء يقفن على منصات داخل مركز تسوق في مدينة هيوان في جنوب الصين، حيث تم عرضهم لفترة محدودة، ومن المتوقع أن يُقدم العرض مرة أخرى بسبب الإقبال عليه.
وصرح مركز التسوق في تصريحات لصحف محلية، بأن العملاء يمكنهم تناول الطعام والخروج مع الفتيات لكن ليس مسموحًا لهم بالاتصال بهن.
ابو ريم[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 55 دقيقة
عندهم وكل الدول التي تنادي بحرية المراه وانحلالها جردوا المراه من اخلاقها فاصبحت
سلعه رخيصه وتافهه في ايدي البغاه
نسال الله السلامة
اسال الله ان يحمي نساءنا المسلمات العفيفات والله ان الاسلام مازادهم الا عزه ورفعه
العتيبي[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 41 دقيقة
اقتراح لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فتح توظيف بنفس المسمى بعد اخذ التوجيهات والموصفات المطلوبة من هيىة الترفيه بدل مايروح اقتصادنا لدول المجاورة هذا اقتصاد مثلة مثل السينماء وغيره