بالصور.. حرس الحدود يعلن القبض على 34 شخص بحوزتهم 463 ألف كيلو حشيش

سعيد العجل(صدى):

تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان – نجران – عسير ) ، من إحباط محاولات لتهريب “463073” أربعمائة وثلاثة وستون كيلوجراما وثلاثة وسبعون جراماً من مادة الحشيش المخدر.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، إنه في إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية فقد تم بتوفيق الله، خلال الفترة 1 /7 / 1439هـ وحتى 14/ 7 / 1439هـ ، إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه ( 463073) أربعمائة وثلاثة وستون كيلوجراما وثلاثة وسبعون جراماً من مادة الحشيش المخدر.

كما تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (34) أربعة وثلاثين شخصاً ، بينهم (30) أثيوبيا ، و(3) يمنيين ، وسعودي ، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة، وقد تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .

وأكد العقيد ساهر الحربي بأن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود أو تجاوزها بطريقة غير مشروعة ، والتعامل معهم بحزم للقبض عليهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم .