بالصور.. إطلاق أسماء شهداء الوطن على شوارع سكاكا

علي العنزي(صدى):

أعلنت أمانة منطقة الجوف، عن قيام إدارة التسمية والترقيم، بتسمية شوارع بمدينة سكاكا، بأسماء شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن.

وأوضح أمين منطقة الجوف، المهندس عجب بن عبدالله القحطاني، أن الأمانة تستشعر الدور البطولي الذي قدمه شهداء الوطن، وما يقدمه جنودنا البواسل لأمن وسلامة هذه البلاد الغالية، سواء على الحد الجنوبي أو في الداخل.

وأعرب القحطاني، عن اعتزازه وافتخاره بما قدم هؤلاء الشهداء في سبيل الدفاع عن الدين وأرض الوطن الغالي، سائلًا الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.