” العمل ” تتدخل لحماية فتاة في حفر الباطن تتعرض للعنف

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، خالد أبا الخيل ، إنه سيتم التنسيق مع الجهات الأمنية ، للتدخل وحماية فتاة حفر الباطن التي تتعرض للعنف .

وقال ” أبا الخيل ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية تتدخل لحماية فتاة في حفر الباطن، وجاري التحقق من تعرضها للعنف؛ للحفاظ على سلامتها، والفتاة ووالدتها حاليا في مقر الوحدة، وبدأت الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية وفقا لنظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية .