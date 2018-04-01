بالفيديو.. دبابة صغيرة تجر عربات تزن 50 طنا

واشنطن(صدى):

تمكن خبراء أمريكيون من صنع عربة صغيرة على شكل دبابة ، لتسهل إيقاف عربة مقطورة كبيرة في مرآب ضيق ، والذي يعتبر مهمة شاقة حتى للسائقين الأكثر خبرة .

وتبدو مركبة ” روبوت فاليت آر في آر ” كواحدة من ألعاب الأطفال، لكنها في الواقع مركبة قوية بشكل لا يصدق، وقادرة على جر مقطورات ثقيلة يصل وزنها إلى نحو 50 طناً .

وإذا أردت جر مقطورة أو عربة كبيرة، فكل ما عليك فعله هو توصيلها بمركبة ” روبوت فاليت آر في آر ” ، واستخدام جهاز التحكم عن بعد لتحريكها، وركنها حتى في أضيق المساحات.

وتم تزويد المركبة بما يصل إلى أربعة محركات تروس قوية، وتتميز بدارات كاتربيلر الثقيلة، التي تسمح لها بالعمل على أنواع متعددة من السطوح، كالإسفلت والعشب وحتى الحصى.