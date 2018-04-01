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الوسط الرياضي في عرعر يحتفي بالحكم المحيني عريسا

الوسط الرياضي في عرعر يحتفي بالحكم المحيني عريسا
سعيد العجل(صدى):

احتفى الوسط الرياضي بمنطقة الحدود الشمالية بزفاف الحكم الرياضي: عبد الله مزعل المحيني ،حضر الحفل أصدقاء الوسط الرياضي في عرعر مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالحدود الشمالية خميس رضيمان ، ورئيس لجنة الحكام الفرعية بالحدود الشمالية ناصر الجهني وأعضاء لجنة الحكام بالمنطقة وأعضاء نادي عرعر ، و لفيف من الأقارب والأصدقاء ، وقد هنأه الجميع بهذه المناسبة ، سائلين الله له الحياة والسعيدة والذرية الصالحة ، جدير بالذكر أن العريس حكم معتمد بالإتحاد السعودي لكرة القدم ، وقد خاض مهمة التحكيم في عدة مباريات في الدرجتين الثانية والأولى .


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