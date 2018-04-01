أنغام توضح حقيقة تعاطي أصالة نصري للمخدرات

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المصرية أنغام، حقيقة ما تم تداوله بشأن إخبارها لوسائل إعلامية عن إقلاع الفنانة السورية أصالة نصري عن تعاطي المخدرات .

وأصدرت الفنانة أنغام بيانًا ينفي صحة الأخبار المتداولة بهذا الشأن ، عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” ، لافتة إلى أنها تصريحات عارية تمامًا عن الصحة ، وأن المقال كاذب جملة وتفصيلًا .

وشددت الفنانة ، على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد محرر الخبر ، في محاولة كما أشارت في بيانها ؛ للإساءة إلى العلاقة القوية التي تربطها بالنجمة السورية .