حالة الطقس المتوقعة ليوم الإثنين

سالم المطيري(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على مناطق القصيم وحائل والرياض وأجزاء من الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن الحالة الجوية تمتد إلى مرتفعات جازان وعسير والباحة، لتصل إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وأجزاء من تبوك والجوف في فترة مابعد الظهيرة حيث تؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك يوم غد الإثنين .

وأوضحت، استمرار تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران، والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، بالإضافة إلى الأجزاء الواقعة بين مكة المكرمة والرياض.