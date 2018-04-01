بالصور.. توتنهام يصفع تشيلسي في ليلة عودة كين

نواف السالم(صدى):

حوًل فريق توتنهام الإنجليزي تأخره بهدف إلى فوز عريض على مضيفه تشيلسي 3-1 مساء اليوم الأحد بملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الـ32 من مسابقة الدوري.

تقدم البلوز بهدف ألفارو موراتا في الدقيقة 30 من اللقاء قبل أن يتعاد كريستيان ايركسن للضيوف قبل نهاية الشوط.

سجل ديلي الهدفين الثاني والثالث للسبيرز في الدقيقتين 62 و63.

هاري كين نجم توتنهام سجل عودته للملاعب خلال المباراة بعد أن تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة.

الفوز رفع رصيد السبيرز للنقطة 64 في المركز الرابع، وتجمد رصيد البلوز عند النقطة 56 بالترتيب الخامس.