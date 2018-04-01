شاهد.. موقع ” صلح الحديبية ” يتحول إلى مزار للخرافات
أظهرت صور وثقها مواطنون ، لمبنى أثري على طريق مكة القديم ، يقال إنه موقع لصلح الحديبية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، اتخذه مجموعة من الحجاج والمعتمرين ، مزارًا يتبركون به ويضعون عليه طلاسم وأوراق غريبة .
ووفقًا لمصادر إعلامية ، فإن الجهلاء حولوا هذا الموقع لوكر للشرك والخرافات ، ليصبح مزارًا لهم ، وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل ممن طالبوا بالتدخل والبحث بشأن الوضع القائم .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28112 ] نشر منذ 2 ساعتين
معتمرين
مجمعين خرافاااااات الدنيا كلها🤔
عبدالرحمن علي[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 36 دقيقة
هذا المكان يعتبر من بقايا تراث النبي والصحابة لكن السياحة والاثار نايمة في العسل.
المر[ عدد التعليقات: 970 ] نشر منذ 29 دقيقة
اثار اسلاميه كان النبي صل الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم عسكروا في المكان ذا يتذكر الاحداث
زائر[ عدد التعليقات: 1332 ] نشر منذ 17 دقيقة
المواقع الاسلاميه تحتاج الي تسوير بالشبوك لمنع المخربين من تلويث الرموز التاريخيه حل مؤقت و سريع .