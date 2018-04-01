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شاهد.. موقع ” صلح الحديبية ” يتحول إلى مزار للخرافات

شاهد.. موقع ” صلح الحديبية ” يتحول إلى مزار للخرافات
حمود العنزي(صدى):

أظهرت صور وثقها مواطنون ، لمبنى أثري على طريق مكة القديم ، يقال إنه موقع لصلح الحديبية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، اتخذه مجموعة من الحجاج والمعتمرين ، مزارًا يتبركون به ويضعون عليه طلاسم وأوراق غريبة .

ووفقًا لمصادر إعلامية ، فإن الجهلاء حولوا هذا الموقع لوكر للشرك والخرافات ، ليصبح مزارًا لهم ، وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل ممن طالبوا بالتدخل والبحث بشأن الوضع القائم .

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 36 دقيقة

هذا المكان يعتبر من بقايا تراث النبي والصحابة لكن السياحة والاثار نايمة في العسل.

[ عدد التعليقات: 970 ] نشر منذ 29 دقيقة

اثار اسلاميه كان النبي صل الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم عسكروا في المكان ذا يتذكر الاحداث

[ عدد التعليقات: 1332 ] نشر منذ 17 دقيقة

المواقع الاسلاميه تحتاج الي تسوير بالشبوك لمنع المخربين من تلويث الرموز التاريخيه حل مؤقت و سريع .

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