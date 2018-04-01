‏” العويس ” يدشن معرض العلوم والحياة ” إبداع 2 ” بثانوية الجيل

عقال المالكي(صدى):

في خطوة لتنمية المهارات العلمية لدى الطلاب، وتبسيط المواد الدراسية من خلال التطبيق العملي، أفتتح مدير مكتب التعليم بالسويدي الأستاذ/ احمد العويس صباح اليوم الأحد معرض العلوم والحياة ” إبداع 2 ” والمقام بمدارس الجيل الاهلية بمشاركة عدد من المدارس التابعة للمكتب.

‏قد قام الطلاب بشرح بعض أعمالهم العلمية المعروضة لمدير المكتب وللزائرين , وحضور عدد من المشرفين التربويين وقادة المدارس وأولياء أمور الطلاب .

‏ويهدف المعرض إلى تحفيز الطلاب في البحث العلمي والإبداع وتطوير مهاراتهم العلمية . ويشتمل المعرض على عدد من الأعمال والابتكارات العلمية والمجسمات المنفذة من الطلاب وكذلك على مجموعة من المنشورات الصحية في مادة العلوم كما يحوى على مجموعة من التجارب العلمية من قبل الطلاب والتي تم تنفذها خلال هذا العام .

‏ويستمر المعرض لمدة خمسة أيام يستقبل من خلالها طلاب المدارس والمهتمين بالعلوم في الصباحية.