بالفيديو.. سيدة: زوجي يعاشرني منذ 4 سنوات رغم طلاقي غيابيا

القاهرة(صدى):

روت سيدة مصرية تٌدعى عزة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” قلوب عامرة ” ، عن مرورها بمشكلة مع زوجها البالغ من العمر ” 44 عاما ” ، ولديها منه 3 أبناء أكبرهم بالصف الأول الثانوي .

وقالت عزة ” اكتشفت فجأة إن زوجي على علاقة بزميلته في العمل ودائما معها، وكان الناس يقولون لي وانا أكذبهم واصدق زوجي الذي كان دائما يٌنكر ما بينه هو وزميلته ” .

وتابعت عزة ” منذ 4 سنوات وزوجي يعيش معي ومع أولادنا الثلاثة في المنزل ، رغم أنه طلقني غيابياً دون علمي ، ورغم وجوده معنا فكان يخرج كثيرا وينام خارج المنزل وأغلب الوقت يرفض معاشرتي كزوجين ، مٌتحججاً بمرضه بالقلب وكنت أصدقه ” .

وأضافت وقبل 4 أشهر أكتشفت أنه متزوج فعلا.. فضلت منه ياإما يطلقني يايطلقها هي.. وعرفت ان في بطاقة زواج حديثة، لأنه طلقني منذ 4 سنوات غيابي دون أن يٌعلمني، وبعدها بشهر ردني غيابياً ايضا دون علمي وذلك ليخدع زوجته الثانية وإقناعها بأنه طلقني ليتزوجها عقب طلاقها من زوجها.

واستطردت قائلة، أنا بيتي أتخرب، دلوقتي ساب البيت ومبيجيش بيتنا، وزوجته الثانية قالت له لو مطلقنيش هتدخله السجن ، وهو بيطلب مني أني أقف معاه ولا أتطلق منه وأظل معه، وأنا تعبت لا أعلم ماذا أفعل .

