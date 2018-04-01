شاب يغتصب جاره 6 مرات تحت التهديد
تقدم شاب مغربي يبلغ من العمر ” 21 عاماً ” بشكوى للشرطة المغربية يتهم فيها جاره الأكبر منه بثلاث سنوات فقط ” 24 عاماً ” ، باغتصابه تحت التهديد .
وأكد الشاب في شكواه ، أن المعتدي هدده ، إذا لم يخضع له، سيقوم بنشر فيديو سابق لهما وهما في وضعيات مخلة.
وأكدت وسائل إعلام مغربية ، أن عناصر من الدرك الملكي إنتقلت لمسكن المعتدي، بعد توصلها بشكاية من الضحية، حيث ظبطت فيديو يوثق للفعل الجرمي صوتا وصورة، ولتكشف التحريات الأولية أن عملية الإغتصاب تكررت أكثر من ست مرات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28112 ] نشر منذ 2 ساعتين
وساكت طوال هاالمده
وعاجبه الوضع
بس شكله صار بينهم مشكله
وقال هين
أوريك🤣🤣🤣🤣🤣
abdul[ عدد التعليقات: 1025 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني نفهم من الخبر ان الخمس مرات الاوائل كانت بالتراضي والود. المشكلة في الاخيرة فقط، ربما عندما طلب تدمير الفيلم رفض الاخر