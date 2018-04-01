شاب يغتصب جاره 6 مرات تحت التهديد

مليكة فؤاد(صدى):

تقدم شاب مغربي يبلغ من العمر ” 21 عاماً ” بشكوى للشرطة المغربية يتهم فيها جاره الأكبر منه بثلاث سنوات فقط ” 24 عاماً ” ، باغتصابه تحت التهديد .

وأكد الشاب في شكواه ، أن المعتدي هدده ، إذا لم يخضع له، سيقوم بنشر فيديو سابق لهما وهما في وضعيات مخلة.

وأكدت وسائل إعلام مغربية ، أن عناصر من الدرك الملكي إنتقلت لمسكن المعتدي، بعد توصلها بشكاية من الضحية، حيث ظبطت فيديو يوثق للفعل الجرمي صوتا وصورة، ولتكشف التحريات الأولية أن عملية الإغتصاب تكررت أكثر من ست مرات.