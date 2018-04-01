مقتل قيادي حوثي في صنعاء باليمن

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية، الأحد، عن مقتل أحد قادة ميليشيا الحوثي الإيرانية البارزين في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتهم المدعو حسين البكلي في ظل تصاعد الخلافات والتصفيات المتبادلة في صفوف الميليشيا.

وقالت المصادر إن القيادي الحوثي البارز المدعو حسين البكلي، لقي مصرعه، مع أحد مرافقيه، السبت، في منطقة بيت بوس جنوب العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر، أن حسين البكلي، تعرض لإطلاق نار مباشر في كمين بإحدى النقاط المستحدثة من قبل ميليشيات الحوثي في منطقة بيت بوس جنوب صنعاء، ما أدى الى وفاته مع أحد مرافقيه.