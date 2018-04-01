بالصور.. آلب جاليري معرض دائم للفنانيين التشكيليين بالرياض

بدر الحارثي - تصوير محمد السعران(صدى):

يقام في الرياض المعرض الدائم آلب جاليري وهو صالة فنية تحت إشراف الفنانة التشكيلية مسعده اليامي ويهتم المعرض بأصحاب الريشة الرسامين وأصحاب العدسة المصورين واصحاب القلم الخطاطين وجميع أنواع الفنون المعاصرة حيث تعطى المشاركين والمشاركات فرص تقديم أعمالهم تحت سقف واحد بأجواء فنية بحته، تساعدهم على تبادل الآراء وصقل مواهبهم ليصل الى اغلب شرائح المجتمع، وأوضحت الفنانة التشكيلية مسعده اليامي: بأن رؤيتنا بإقامة معرض آلب جاليري هو مجتمع فني بحت يغذي بصره بالفنون الجميله وإظهار الفن الجميل الى المجتمع وإرضاء ذات الفنان المبدع باختلاط الفنان مع الفنانيين بجو فني يساعده على صقل موهبته لتقديم اجمل مالديه وتبادل الأفكار من الفنانين والنقاد والمتذوقين لكسب الفائدة للجميع.

وأوضحت أن هدف المعرض اظهار الفن وتواصل الفنان ورضاه مع المجتمع وكذلك تغيير وجهة نظر المجتمع عن الفن ودمجه بالحضارة، ومن خلال رؤية المملكة ٢٠٣٠ سيكون الفن مع تقدم الوقت المعاصر محور الكثير من الافراد بالمجتمع حيث ان هناك مجموعات مختلفة تتداخل في نقاشات هادفة عن الفن فيتحاور مع الفنان بإيجابية وبمبدأ النجاح والتقدم و التحفيز وذلك يساعد في ايجابية و تنقية نظرت القادمين لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ليكونوا جزء من التطور القادم بإذن الله.

الجدير بالذكر أن مقر معرض آلب جاليري بطريق ديراب جنوب الرياض.