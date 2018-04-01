خوان براون: الهلال قادر على الفوز أمام العين الإماراتي

نواف السالم(صدى):

أكد مدرب الهلال الأول لكرة القدم ، الأرجنتيني خوان براون ، إن فريقه سيقاتل بكل قوة حتى آخر فرصة متاحة له ، في دوري أبطال آسيا ، ليصل إلى الدور القادم ، مشددًا على ضرورة تحقيق النتيجة المطلوبة في لقاء الزعيم أمام العين الإماراتي خلال الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات يوم غد الإثنين .

وأشار ” براون ” خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة ، إلى أن الجهاز الفني للأزرق ، لديه ثقة كبيرة في اللاعبين ، وأنهم قادرين على تحقيق نتائج إيجابية خلال مواجهة العين الإماراتي يوم غد .

وأوضح المدرب الأرجنتيني ، أن فترة التوقف للمسابقات ، كانت مفيدة جدًا للهلال ، حيث ساعده على العمل بالشكل المطلوب ، وتفادي الأخطاء التي كان الفريق يقع فيها ، مؤكدًا على جاهزيته فنيًا وبدنيًا للمشاركة في أي مباراة مقبلة .