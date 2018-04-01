بالفيديو.. إيقاف سائق شاحنة مخمور يقود بتهور

علي القحطاني(صدى):

وثق أحد المواطنين مقطع فيديو، يظهر تهور سائق شاحنة من الجنسية الفلبينية على طريق الخرج في الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو، شائق الشاحنة وهو يراوغ بين السيارات بطريقة متهورة في أحد الطرق السريعة، حيث تسبّب في صدم عدد من السيارات.

ونجح عدد من السائقين الذين تتبعوه في إيقافه بحي الشفاء جنوب الرياض، وعند إيقافه تبين أنه أنه في حالة سكر.

