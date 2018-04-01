استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح تعيق الرؤية على حائل

على العنزى(صدى):

أصدر مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، تنبيهًا متقدمًا باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على منطقة حائل .

وأشار الإنذار المبكر ، إلى أن هذه الحالة الحوية تشتمل على مناطق العقلة وموقق والشقيق وقناء وعريجاء والأجزاء المجاورة ، لتنتهي الحالة في تمام الحادية عشر من مساء اليوم الأحد .