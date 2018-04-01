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استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح تعيق الرؤية على حائل

استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح تعيق الرؤية على حائل
على العنزى(صدى):

أصدر مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، تنبيهًا متقدمًا باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على منطقة حائل .

وأشار الإنذار المبكر ، إلى أن هذه الحالة الحوية تشتمل على مناطق العقلة وموقق والشقيق وقناء وعريجاء والأجزاء المجاورة ، لتنتهي الحالة في تمام الحادية عشر من مساء اليوم الأحد .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 15525 ] نشر منذ 24 دقيقة

يالله بالخير

[ عدد التعليقات: 9306 ] نشر منذ 13 دقيقة

الله يجـــــعلها أمطـــــار خــــير وبَـــــرَكَــه .🌧☁️🌧.

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