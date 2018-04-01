عروس مغربية تهرب ليلة زفافها لاعتداء والدة العريس عليها
أٌجبرت عروس مغربية على الفرار من عريسها يوم زفافهما ، هرباً من اعتداء والدته عليها لرفضها زواجه منه .
حيث وقف الزوج الذي يعمل حلاق في مدينة الدارالبيضاء المغربية ،مصدوماً للطريقة التي عاملت بها والدته التي كانت ترفض هذا الزواج ، حيث قامت بالاعتداء على الزوجة و بعدما صرخت في وجهها، غادرت الزوجة و الدموع تملئ عينيها إلى وجهة غير معلومة.
فيما تقدمت اسرة العروس ببلاغ للشرطة الدار البيضاء المغربية ، للبحث عن العروس الهاربة .
alfahd42[ عدد التعليقات: 15525 ] نشر منذ 28 دقيقة
خذها على فندق وزين خاطرها
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9306 ] نشر منذ 20 دقيقة
لــيه كِـــذا بــس يَحَـــجه .؟ حـــرام عــــــــلاك كِسَــرتي قلبـــها بِــــــــــــززززاف .😳🙄😳.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9306 ] نشر منذ 17 دقيقة
يخوي الفـــهد يقولون أهلــها مَيــــدرون ويـن هـي فيــــه .🙄🤔.