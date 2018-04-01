عروس مغربية تهرب ليلة زفافها لاعتداء والدة العريس عليها

مليكة فؤاد(صدى):

أٌجبرت عروس مغربية على الفرار من عريسها يوم زفافهما ، هرباً من اعتداء والدته عليها لرفضها زواجه منه .

حيث وقف الزوج الذي يعمل حلاق في مدينة الدارالبيضاء المغربية ،مصدوماً للطريقة التي عاملت بها والدته التي كانت ترفض هذا الزواج ، حيث قامت بالاعتداء على الزوجة و بعدما صرخت في وجهها، غادرت الزوجة و الدموع تملئ عينيها إلى وجهة غير معلومة.

فيما تقدمت اسرة العروس ببلاغ للشرطة الدار البيضاء المغربية ، للبحث عن العروس الهاربة .