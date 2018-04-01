ناقد رياضي: يجب الاستعانة بمهند عسيري في كأس العالم

نواف السالم(صدى):

قال الناقد الرياضي، بندر الراشد، إن خط الوسط الذي يقوم بتمويل المهاجمين بالكرات، هو أضعف خطوط المنتخب الوطني، مؤكدًا أنه لم يعد هناك سوى مهند عسيري القادر على قيادة هجوم المنتخب الوطني في كأس العالم المقبل.

وأضاف الراشد، لبرنامج ” كورة ” مساء أمس، السبت، أن الكرة السعودية لا تمتلك حاليًا، سوى موهبة واحدة فقط، وهو أحمد الفريدي، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للرياضة تُقدم له كل الدعم حتى يعود إلى سابق مستواه.

وتابع: كان سابقًا يتواجد ياسر القحطاني وياسر الشمراني، لكن عوامل العمر تُحتِّم علينا الاستعانة بمهند عسيري.