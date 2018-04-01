بالفيديو.. رد فعل أحلام من زوجها مبارك لما شم ريحة عطرها

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام ، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لمقطع فيديو وهي تتدلع على زوجها مبارك عقب إعجابه بريحة عطرها .

وقالت أحلام في الفيديو ” الحب الحب قولي شو قولتلي توك .. فأجابها ” ما شاء الله عليك زين ريحتك فااايحة ” .

وتابعت أحلام ” صدق من أول ما دخلت االصالة والريحة فايحة وزين .. هذا العطر انصحكن بيه .. من محبة أقول لكم ” .

ثم توجهت أحلام لزوجها مبارك قائلة ” حبيبي أنا حلوة .. فرد عليها وهو يضحك ” أكيد ” .