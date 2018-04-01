بالفيديو.. رد فعل أحلام من زوجها مبارك لما شم ريحة عطرها
شاركت الفنانة الإماراتية أحلام ، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لمقطع فيديو وهي تتدلع على زوجها مبارك عقب إعجابه بريحة عطرها .
وقالت أحلام في الفيديو ” الحب الحب قولي شو قولتلي توك .. فأجابها ” ما شاء الله عليك زين ريحتك فااايحة ” .
وتابعت أحلام ” صدق من أول ما دخلت االصالة والريحة فايحة وزين .. هذا العطر انصحكن بيه .. من محبة أقول لكم ” .
ثم توجهت أحلام لزوجها مبارك قائلة ” حبيبي أنا حلوة .. فرد عليها وهو يضحك ” أكيد ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 621 ] نشر منذ 56 دقيقة
اسم الدلع….
شمطاء جميره
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 50 دقيقة
ي شين السرج على البقر 😌
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9306 ] نشر منذ 46 دقيقة
ههههههههههه.
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 42 دقيقة
يسعد مساك اخوي راعي الددسن والجميع💐
alfahd42[ عدد التعليقات: 15525 ] نشر منذ 39 دقيقة
الخروف عاجبه ريح الصنان