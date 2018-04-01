بالفيديو.. مشاهد مؤثرة لشجاعة رجال الحد الجنوبي

راشد آل شريه(صدى):

أظهر مقطع فيديو، الشجاعة والطناخة التي يتحلى بها رجال الحد الجنوبي، لمواجهة الإرهاب والدفاع عن الوطن فوق الجبهة.

وخلال المقطع الذي وثقه أحد رجال الحد الجنوبي ، ظهر رجلان مصابان بطلقات نارية، حيث كانت الابتسامة الممزوجة بالفخر تملأ وجوههم بالرغم من أن الدماء تنزف من أياديهم وأقدامهم ، غير مبالين بالألم الذي يشعرون به في سبيل أمن الوطن.

