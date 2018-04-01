بالفيديو.. مشاهد مؤثرة لشجاعة رجال الحد الجنوبي
أظهر مقطع فيديو، الشجاعة والطناخة التي يتحلى بها رجال الحد الجنوبي، لمواجهة الإرهاب والدفاع عن الوطن فوق الجبهة.
وخلال المقطع الذي وثقه أحد رجال الحد الجنوبي ، ظهر رجلان مصابان بطلقات نارية، حيث كانت الابتسامة الممزوجة بالفخر تملأ وجوههم بالرغم من أن الدماء تنزف من أياديهم وأقدامهم ، غير مبالين بالألم الذي يشعرون به في سبيل أمن الوطن.
alfahd42[ عدد التعليقات: 15525 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله ينصرهم ويرد الحوثي مهزوم ومقتول
alfahd42[ عدد التعليقات: 15525 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله ينصرهم ويرد الحوثي مابين مهزوم ومقتول