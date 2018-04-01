بالفيديو.. مشهد غريب لفرس نهر يلتهم وجبة أسود

اميرة خالد(صدى):

رغم أنه حيوان نباتي ونادراً ما يأكل اللحوم ، حاول حيوان ” فرس النهر ” أقتحام حفل عشاء لمجموعة من الأسود لتقاسم الوجبة معهم .

ظهر فرس النهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو يتقدم ببطء نحو الأسود وفمه مفتوحا على مصراعيه في محاولة لإخافة الأسود، لكن الأسود لم تكن قلقة من اقترابه بينما اللبؤات والأشبال الصغيرة أبدوا عدم ارتياحهم وحافظوا على مسافة بينهم وبينه.

وعلق مصور الفيديو ” إن الأسود كانت جائعة ولم تكن تنوي ترك وجبتها لأي حيوان آخر، مضيفا انها عادة لا تسمح لأي حيوانات أخرى الاقتراب منها على مسافة 70 مترا.