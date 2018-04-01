ضبط شابًا سرق مركبة واستخدمها لسرقة مواشٍ في الرياض

سعيد العجل(صدى):

تمكنت إدارة دوريات أمن الرياض، من القبض على شاب سرق مركبة واستخدمها لسرقة مواشٍ وذلك بعد الاشتباه به بعد محاولته الهرب خلال استيقافه.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، بأنه وعلى ضوء الجهود الميدانية المبذولة لأجهزتها الأمنية؛ فقد تمكنت إدارة دوريات أمن المحافظات ممثلة بشعبة دوريات محافظة ضرماء من القبض على قائد مركبة نقل محملة بقطيع من المواشي للاشتباه به بعد محاولته الهرب خلال استيقافه، (شاب في العقد الثالث من العمر)، وتبين أن المركبة التي يستقلها مسروقة ومعمم عنها من قبل مركز شرطة محافظة شقراء بتاريخ ١٤٣٩/٧/١١هـ.

وأضاف المتحدث، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال بحقه أقر بسرقة المركبة ثم قطيع المواشي من محافظة شقراء، وجاءت أقواله مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات.

جرى إيقافه وإشعار دائرة النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية.