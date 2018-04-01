شاب يسقط من سقف منزل حبيبته بعد تجسّسه عليها

لندن(صدى):

تلقت الشرطة في منطقة ” سالينا ” الإيطالية مكالمة من امرأة، بعد شعورها بوجود متطفل محتمل في منزلها، بعدما اكتشفت أن سلسلة السلامة التي وضعتها على مدخل بيتها، قد تم تثبيتها من الداخل.

واستجابت الشرطة لها للتحقق من الأمر، ولكن لم يتم العثور على أحد داخل المسكن. وفي وقت لاحق من ذلك المساء، سمعت المرأة التي كانت برفقة حبيبها ضوضاءً صاخبة قادمة من مرآب المنزل، وعند التحقق، صدمت بأن صديقها السابق كان قد سقط من السقف، حيث كان يُحاول التجسّس عليهما.

وبعد الحادث، سحب الصديق الحالي ” تايلر بيركامب ” سكيناً كبيراً ودخل في مشادة مع الصديق السابق، وهدّده بالقتل، قبل أن تصل الشرطة للمرة الثانية.