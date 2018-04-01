” الحصيني ” يوجه تحذيرًا للكشاتة ورواد الاستراحات

عادل الحربي(صدى):

وجه خبير الطقس ، عبدالعزيز الحصيني ، تحذيرًا للكشاتة ورواد الاستراحات ، من مساء اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع ، بسبب الأحوال الجوية الباردة التي من المتوقع أن تشهدها المملكة .

وقال ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : للكشاتة ورواد الإستراحات احتاطوا لأنفسكم من هذه الليلة الى نهاية الأسبوع .. متوقع بإذن الله أجواء باردة ليلاً على الشمالية وتميل للبرودة على الوسطى وشمال الشرقية في ” الأماكن المكشوفة ” سواء في الاستراحات اوالمخيمات .. تحتاجون الى معاطف خاصة من بعد الساعة التاسعة ليلاً .