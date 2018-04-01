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بالفيديو.. سيدات يحتفلن بحفل زفاف فتاة بالزغاريد في المترو

بالفيديو.. سيدات يحتفلن بحفل زفاف فتاة بالزغاريد في المترو
القاهرة(صدى):

أقدمت مجموعة نساء مصريات، الغناء وإطلاق الزغاريد لإحدى الفتيات بالمترو ، احتفالاً بقرب زفافها.

وتم تداول مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ما اثار إعجاب المتابعين، حيث قال أحدهم: ” كانوا قاعدين وعرفوا أن فيه عروسة رايحة تفرش شقتها والعربية كلها قعدت تزغرط وتغني وعملولها فرح.. والله أطيب وأجدع شعب ” .

وعلقت فتاة على الفيديو قائلة، ” ما هوى الناس إللى بتتصرف على طبيعتها وماعندها خلفيات بيكونو ناس طيبين وبينصرف على طبيعتهم مافي أحلى من الناس الطيبين إلى وين ما رحت تحسهم أهلك وناسك وبيقفو معك ” .


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