بوفون: مواجهة كريستيانو رونالدو تحرمني من النوم

ماجد محمد(صدى):

افصح حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، جانلويجي بوفون، عن تخوفة من مواجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، في ربع نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.

وقال بوفون في تصريحات إذاعية، ” هذا هو الصدام الذي نهتم به بالتأكيد، نعرف بالفعل أن هناك صعوبات لا حصر لها، وأننا نلعب ضد فريق أقوى منا، ولديه لاعبين رائعين، التاريخ أيضا يقول ذلك ” .

وأضاف ” لكن ندرك أيضًا أنه خلال مباراتين ذهاب وإياب، لا يفوز الفريق الأفضل دائمًا، لذلك لدينا فرصة لتقديم أفضل ما لدينا، وتحقيق شيء في هاتين المباراتين ” .

ويستضيف فريق يوفنتوس، النادي الملكي، على ملعب ” أليانز ستاديوم ” في تورينو، يوم 3 أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما تقام مباراة الإياب في ” سانتياجو برنابيو ” في مدريد، يوم 11 من الشهر نفسه.